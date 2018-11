Tuttosport: "Benevento, Verona e Crotone: la B è dura per le retrocesse"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' una Serie B dura per le retrocesse. Questo è ciò di cui parla Tuttosport quest'oggi nelle pagine dedicate alla serie cadetta. Il riferimento è ai problemi di Hellas Verona, Benevento e Crotone. "Per Bucchi e grosso fiducia a termine - si legge -, Oddo non riesce a svoltare in Calabria".