Tuttosport: "Candellone in B con il Pordenone"

© foto di Federico Gaetano

Il primo colpo ufficiale del Pordenone per la sua prima stagion in Serie B è, in realtà, una conferma. Come riporta Tuttosport il club friulano ha ottenuto dal Torino il rinnovo del prestito di Leonardo Candellone, centravanti titolare della formazione di Attilio Tesser con 14 gol in Serie C.