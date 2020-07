Tuttosport: "Crotone, festa rinviata. Il pari non basta ai calabresi"

Il Crotone non vince ma guadagna un punto sulle dirette concorrenti. La Salernitana ha costretto i calabresi al pareggio, rimandando di qualche giorno la festa promozione. L'edizione odierna di Tuttosport titola: "Crotone, festa rinviata. Il pari non basta ai calabresi". Tre partite dal termine e sei punti di vantaggio sono un margine importante, ma il Crotone cerca al più presto la matematica, per poi poter dare il via ai festeggiamenti.