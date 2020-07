Tuttosport e il trono dei bomber: "I fantastici quattro. Una volata mai vista!"

Focus sulla corsa al titolo di capocannoniere in Serie B in apertura delle pagine dedicate alla cadetteria di Tuttosport. "I fantastici quattro. Una volata mai vista!". "Simy e Iemmello (18 reti), Pettinari e Forte (17) si contendono il combattutissimo titolo di capocannoniere. Il nigeriano, decisivo per la A del Crotone, piace alla Lazio. La punta del Perugia, in prestito dal Benevento, può approdare in A. L'attaccante del Trapani può sostituire Simy al Crotone. Quello della Juve Stabia partirà in caso di retrocessione. Vicenza in pole".