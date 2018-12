Tuttosport: "Foggia frena. Il Venezia spreca". Satanelli fischiati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Foggia frena. Il Venezia spreca" è il titolo che Tuttosport ha scelto per analizzare il posticipo di Serie B andato in scena ieri allo Zaccheria. "Iemmello illude i rossoneri su rigore, pari di Vrioni. Poi i veneti sciupano troppo. Quinto pareggio di fila per i pugliesi fischiati dai propri tifosi. Zenga recrimina per i due punti persi".