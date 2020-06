Tuttosport: "Frosinone, un'occasione sprecata"

Pareggio esterno per il Frosinone che ieri in quel di Trapani non è andato oltre lo 0-0 nel match che ha rappresentato il ritorno in campo dopo tre mesi. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport a riguardo: "Frosinone, un'occasione sprecata".