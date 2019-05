Tuttosport: "Gravina sotto assedio, politici a gamba tesa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gravina sotto assedio, politici a gamba tesa": quello che sarà della Serie Be e della Serie C non è ancora dato saperlo, tutto si lega al Palermo, ma intanto Tuttosport analizza la situazione che sta vivendo la FIGC.

Punto della questione: "E' un ginepraio in cui il presidente Gravina non avrebbe mai voluto mettere le mani, invece la proditoria decisione del Consiglio direttivo di Serie B costringe la FIGC a occuparsi della data dei playoff e dell'annullamento (incredibile) dei playout. Oggi dovrà occuparsene il Consiglio Federale ma non è mica garantito che se ne esca subito con una decisione.[...] Scatenati i parlamentari di Foggia, l'Assemblea Siciliana e il sindaco di Palermo".