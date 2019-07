Tuttosport: "I Tuttolomondo non si arrendono. Palermo da iscrivere"

© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

"I Tuttolomondo non si arrendono. Palermo da iscrivere": così Tuttosport guarda alla Serie B, con la famiglia Tuttolomondo determinata più che mai a dare battaglia per mantener il Palerrmo in cadetteria. "I proprietari del club rosanero chiedono di far valere la vecchia fideiussione che scade a ottobre, prima dell'emissione della nuova e il pagamento di tutti i debiti sportivi".