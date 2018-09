Tuttosport: "Il lampo di Simy acceca il Livorno"

UFFICIALE: Ivan Gazidis lascia l'Arsenal per il Milan

Ancelotti su Twitter: "Pronto per il debutto in Champions col Napoli"

Inter, Vecino: "Campionato? Siamo ancora in tempo per riprenderci"

Icardi alla prima in Champions, Wanda: "Sarà una gara speciale"

Roma, Monchi: "Salah? Non potevamo fare altro che venderlo"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 settembre

Milan, Caldara e il paradosso degli zero minuti

Genoa, prima sotto la Nord di Piatek e avvio in casa che mancava dal 2009

Milan, turnover in vista del Dudelange: dentro Bakayoko e Laxalt

Milan, Caldara verso l'esordio in rossonero: possibile impiego giovedì

Via alla Champions: Messi per vendicare il Mondiale. E battere il Real

Via alla Champions, Inter e Barça aprono le danze

Ivan Gazidis lascia l'Arsenal per il Milan

Via alla Champions: Lozano per stupire ancora. Inter e Barça avvisate

Gazidis e il Milan: "Lavorerò per riportarlo dove merita"

