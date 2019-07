© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Empoli sempre molto attivo sul mercato. Per quanto riguarda gli acquisti il club toscano si merita l'apertura delle pagine dedicate al campionato cadetto di Tuttosport. "L'Empoli non si ferma - titola il quotidiano sportivo -. Preso anche Brignoli". "Dopo Mancuso ecco il portiere ex Palermo. L'obiettivo ora è Pajac" si legge ancora sul club del presidente Corsi.