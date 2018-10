Tuttosport: "La Lega B sola contro tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lega B sola contro tutti" è il titolo che Tuttosport ha scelto per raccontare l'intensa giornata di ieri vissuta per cercare di dare un futuro ai campionati di Serie B e Serie C. "Le 19 società fanno ricorso al Consiglio di Stato contro il verdetto del TAR che ripristina la B a 22 squadre - si legge -. La sentenza può arrivare già oggi".