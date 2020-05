Tuttosport: "La Lega Pro: Monza, Vicenza e Reggina in B"

"La Lega Pro: Monza, Vicenza e Reggina in B". Questo il titolo in taglio basso a pagina 18 sull'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano mette in evidenza le classifiche dei primi tre campionati italiani: Serie A, Serie B e Lega Pro. L'assemblea ha votato per lo stop della Lega Pro, quindi in tal senso dovrebbero essere promosse in B le prime dei tre gironi di C.