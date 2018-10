Tuttosport: "La Serie B può tornare a 22 squadre"

E' sempre più caos in Serie B e C dopo la decisione di ieri del tribunale amministrativo del Lazio. "La Serie B può tornare a 22 squadre" titola a pagina 26 Tuttosport. "Verrebbe quasi di dirla con Sibilia: «Eravamo stati buoni profeti». Eppure all'epoca Lega di B e Federcalcio avevano fatto di testa loro, bloccando i ripescaggi e imponendo una Serie B a 19 squadre senza averne facoltà. Dovevano passare per una riforma politica che all'epoca non era possibile perchè non esisteva un consiglio federale. E così, oltre due mesi dopo e a campionati già ampiamente iniziati, ora si rischia di dover tornare indietro aprendo in precedente storico per il calcio italiano, se non mondiale".