Tuttosport lancia la bomba: “Ascoli a De Rossi?”

“Ascoli a De Rossi?”. Arriva da Tuttosport in edicola la clamorosa indiscrezione sul futuro del club marchigiano che potrebbe ripartire da Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma, molto vicino al direttore sportivo Bifulco potrebbe essere la carta a sorpresa per la panchina dopo l’esonero del giovane Abascal. Dopo il ritiro dal calcio giocato infatti l’ex giallorosso ha annunciato di voler restare nel mondo vestendo i panni dell’allenatore e ora l’Ascoli potrebbe dargli un’occasione per iniziare la sua nuova carriera.

“Certo è che se Daniele De Rossi dovesse accettare questa proposta inizierebbe in salita la sua nuova carriera da allenatore. La stagione dell’Ascoli è stata costellata da numerosi alti e bassi che non a caso sono stati in sintonia con le problematiche che hanno accompagnato la dirigenza sottoposta a una vera e propria rivoluzione dal patron. - si legge nel quotidiano - Del resto se si sta arrivando a scegliere un quarto allenatore per concludere la coda di questa stagione travagliata già di suo per via del coronavirus vuol dire che evidentemente i problemi di messa a fuoco nel club marchigiano non sono mancati”.