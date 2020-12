Tuttosport: "Lecce beffato all'89' è pari con il Frosinone. Mancuso, 4 gol in 14 minuti"

"Lecce beffato all'89' è pari con il Frosinone. Mancuso, 4 gol in 14 minuti": Tuttosport analizza tutte le gare della serie B disputate ieri, con il pareggio del Frosinone in casa del Lecce e il successo esterno dell'Empoli. I toscani si sono imposti 5-2 sul campo della Virtus Entella grazie al poker firmato in appena 14 minuti da Mancuso, mentre i ciociari hanno acciuffato il pari allo scadere in casa dei giallorossi: al Via del Mare finisce 2-2.