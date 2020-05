Tuttosport: “Livorno, avanza l’olandese Yousif”. Spinelli attende i 500mila euro

Si parla della cessione del Livorno sulle colonne di Tuttosport. “Livorno, avanza l’olandese Yousif” è il titolo scelto dal quotidiano che poi fa il punto della situazione. Tra la famiglia Spinelli e il manager c’è stato già un primo scambio di documenti, ma per la fumata bianca necessaria per sancire il completamento dell’operazione occorrerà attendere il versamento dei 500mila euro di caparra chiesti dall’attuale proprietà amaranto. Cifra questa che coprirebbe totalmente l’operazione qualora il Livorno il prossimo anno giocasse in Serie C, mentre in caso di permanenza in cadetteria Yousif dovrebbe aggiungere un altro milione e mezzo.