© foto di Federico Gaetano

Spazio alla vittoria del Livorno nello scontro diretto con il Venezia su Tuttosport che titola: "Livorno tre punti d'oro. E il Venezia precipita". “Il gol di Raicevic regala ai toscani la vittoria contro la squadra di Zenga, apparsa troppo rinunciataria e sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere. - si legge ancora - La squadra di Breda ha dominato sopratutto nel primo tempo meritando il successo. Gli ospiti hanno pensato sopratutto a chiudersi tentando rare sortite in attacco”.