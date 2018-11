Tuttosport: "Livorno, vinci le difficoltà". Oggi sfida col Cittadella

© foto di Federico Gaetano

Tuttosport quest'oggi dedica ampio spazio alle partite di Serie B in calendario nel pomeriggio. Fra queste c'è anche Livorno-Cittadella, con i padroni di casa di Roberto Breda chiamati a dare una svolta al campionato. "Livorno, vinci le difficoltà" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo fra le parole che lo stesso tecnico labronico ha pronunciato ieri in conferenza stampa. "Dobbiamo saper soffrire e dare tutti di più - ha detto ancora l'ex tecnico di Perugia, Latina ed Entella -. Come valori non siamo ultimi".