Tuttosport: "Lo Spezia è in vendita": Oggi incontro decisivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lo Spezia è in vendita" è questo il titolo che Tuttosport dedica quest'oggi al possibile cambio di proprietà del club ligure. "Patron Volpi - si legge - potrebbe lasciare, anche solo in parte. Oggi c'è l'incontro decisivo per far decollare la trattativa".

Chi è l'acquirente? - Stando al quotidiano sportivo Gabriele Volpi starebbe trattando con Raffaele Nicotra, ex dg del club ligure, in qualità di intermediario per un gruppo imprenditoriale molto attivo in Lombardia e Veneto.