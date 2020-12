Tuttosport: "Monza ko a Pescara. Non basta Bettella"

vedi letture

Sconfitta esterna per il Monza. La squadra di Cristian Brocchi ha perso 3-2 sul campo del Pescara che invece ha conquistato tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Monza ko a Pescara. Non basta Bettella".