© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Apertura delle pagine dedicate alla Serie B di Tuttosport alla vittoria del Palermo nel posticipo della cadetteria contro l'Hellas. "Nestorovski esalta il Palermo. E il Verona non sa più vincere" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo. "I siciliani - si legge ancora - salgono al terzo posto in classifica. Per i veneti la sconfitta arriva dopo tre pareggi".