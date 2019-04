Tuttosport: "Palermo, oggi la cessione"

© foto di Chiara Biondini

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il passaggio di mano del Palermo. Come riporta Tuttosport, sono attese per la giornata odierna le firme sul preliminare di accordo fra l'attuale presidente Rino Foschi e la York Capital che prevede un'opzione di acquisto con un primo pagamento cash di due milioni di euro, al quale entro giugno se ne aggiungerà un altro della stessa entità. I quattro milioni garantirebbero il pagamento degli stipendi ma saranno anche una garanzia per gli adempimenti federali come l'iscrizione al prossimo campionato. Solo dopo la certezza del campionato nel quale il Palermo giocherà il prossimo anno sarà formalizzato il passaggio definitivo delle quote, con l'accollo dei debiti del club pari a circa 47 milioni di euro.