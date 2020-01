Tuttosport: "Perugia, in difesa è pronto Benzar"

Arriva dalla Serie A il rinforzo per la difesa del Perugia. "In difesa è pronto Benzar" titola Tuttosport oggi in edicola che fa il punto sul mercato del Grifone che è pronto a chiudere per il terzino ex Steaua oggi al Lecce e, in generale, sul campionato cadetto. "Cosmi spera di avere Scognamiglio" continua il quotidiano sportivo in merito alla possibilità di vedere in Umbria anche il centrale difensivo oggi a Pescara che il tecnico ha già avuto alle sue dipendenze nella comune avventura a Trapani.