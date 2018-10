Tuttosport: "Pescara colpo da capolista". Spezia ko per 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria per 3-1 dello Spezia nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie B per il Pescara di Giuseppe Pillon. Un successo che trova spazio in apertura delle pagine sportive di Tuttosport che titola: "Pescara colpo da capolista". "Gli abruzzesi - si legge - consolidano il primato in classifica grazie a un convincente 3-1 allo Spezia".