© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pescara-Venezia per il riscatto" è il titolo che Tuttosport propone sul match dell'Adriatico in programma questa sera fra due squadre che nell'ultimo periodo non hanno brillato. "Ritroviamoci, ma non cambio modulo" ha detto in conferenza stampa il tecnico del Delfino Giuseppe Pillon, mentre Zenga ha spiegato: "Troppe critiche a Di Mariano e Falzerano"