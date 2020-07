Tuttosport: "Pordenone, ora ti giochi la Serie A". Pisa e Crotone gli scontri chiave

Inizia la volata finale in Serie B per l'ultimo posto a disposizione per la promozione diretta. In corsa almeno cinque squadre: Crotone, Pordenone, Cittadella, Frosinone e Spezia. Tuttosport quest'oggi si concentra sul Pordenone di Attilio Tesser nel pezzo dal titolo: "Pordenone, ora ti giochi la Serie A" "I friulani - si legge - allo sprint promozione. Pisa e Crotone sono scontri chiave".