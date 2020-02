Juve-Fiorentina, le formazioni ufficiali: out Dybala, c’è Douglas Costa

Dopo la sconfitta al San Paolo la Juventus vuole subito tornare a vincere e per farlo Sarri rinuncia al tridente pesante mandando in campo Douglas Costa con Higuain e Cristiano Ronaldo. Dall’altra parte piena emergenza per Iachini che deve fare a meno di Castrovilli e degli squalificati...