Tuttosport: "Spezia super! Riparte la corsa alla A"

Lo Spezia ieri sera ha travolto il Cosenza con ben cinque reti, riprendendo il cammino dopo le due sconfitte consecutive dei giorni scorsi. I liguri tornano così prepotentemente in corsa per la massima serie, con il secondo posto del Crotone distante cinque lunghezze. A cinque giornate dal termine tutto può ancora succedere e lunedì lo Spezia farà visita al già retrocesso Livorno, mentre il Crotone sfiderà il Pordenone terzo in classifica: una ghiotta occasione per i liguri di accorciare sulle squadre che li precedono.