Tuttosport: "Spinelli è deluso e lascia il Livorno". Oggi il CdA

C'era una volta il Barcellona di Mauro Icardi. Sì, proprio così. Perché prima di diventare la rivelazione della Sampdoria e il capitano dell'Inter, Maurito faceva le fortune della Masia blaugrana. Nel giorno di Inter-Barcellona, valida per la quarta giornata di Champions, TuttoMercatoWeb.com...

ESCLUSIVA TMW - Il tecnico di Icardi al Barça: "Via per crescere, ora può tornare"

United, Matic: "Le bombe in Serbia dietro il mio 'no' al poppy"

Liverpool, Shaqiri out. Klopp: "Non vogliamo distrazioni di alcun tipo"

Rennes, Niang in punizione: non convocato dopo il ritardo all'allenamento

Stella Rossa, Milojevic: "Reds? In casa ce la giochiamo, come col Napoli"

Stella Rossa, la riscossa di Marin: "Domani come contro il Napoli"

Dortmund, Favre: "Altético da 7-8 anni al top. Bayern? Non ci penso"

City, Sané: "Io allo United? Non succederà. Sono nella sponda giusta"

Liga, Espanyol secondo: 1-0 a un Athletic sempre più in crisi

Monaco, Henry: "Ci serve una vittoria per acquisire autostima"

Premier, l'Huddersfield vince 1-0 e lascia il Fulham in ultima posizione

Atl. Madrid, Simeone: "Il gioco? Non abbiamo fatto così male in 7 anni"

Thorgan Hazard su Eden: "Ha fatto bene a restare. Real in ricostruzione"

Brugge, Leko: "Meritiamo di più. Sono ottimista per il Monaco"

Liverpool, Klopp: "A Belgrado non è ultima chance. Poi PSG e Napoli"

Juve, Champions League: le combinazioni per la qualificazione agli ottavi

Napoli-PSG, Le Parisien sui transalpini: "Obbligo di non perdere"

La Nazione sull'esonero di Andreazzoli: "Altro ribaltone in panchina"

Marca e il progetto Superlega europea: "Non toccateci la Champions"

Benfica, traballa la panchina di Rui Vitoria. Record: "Jesus in attesa"

Le parole pronunciate ieri da Aldo Spinelli circa il suo addio al Livorno trovano spazio sull'edizione odierna di Tuttosport . "Spinelli è deluso e lascia il Livorno" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo che fa il punto della situazione in vista del CdA fissato per le prossime ore e dal quale arriveranno decisioni importanti, compresa quella di un possibile passaggio di mano del sodalizio labronico ad un "commissario" incaricato dallo stesso Spinelli.

