Tuttosport: "Sul caos tra B e C sono ore di fuoco"

3 milioni e obbligo di riscatto fissato a ulteriori 12. Andrea Petagna che è corazziere ma non fromboliere, è stato il colpo più costoso della storia della SPAL Ferrara ma lo score in carriera aveva fatto dubitare i tifosi degli estensi. A Bergamo il suo addio e il contestuale arrivo...

L'Unione Sarda: "Arriva il Chievo, per Maran tuffo nel passato"

Corriere di Roma titola: "La Lazio scopre Caicedo in coppia in Immobile"

Atalanta, Corriere di Bergamo in taglio alto: "Cercasi continuità"

Il Messaggero, Allan: "Dalla favela alla favola. Napoli come Rio"

L'apertura sportiva de Il Foglio: "Chi non vuole le riforme del calcio"

L'apertura sportiva del Corriere di Torino: "Juventus out & in"

Giornale di Sicilia: "Che cuore il Palermo: pari in dieci al 90'"

Corriere Fiorentino titola in taglio alto: "Senza Pjaca"

Il Messaggero: "Lazio, ok i cambi sono giusti".

Hellas, Corriere di Verona: "Perugia primo test per Grosso"

"Sul caos tra B e C sono ore di fuoco", titola l'edizione odierna di Tuttosport . Il quotidiano spiega che saranno esaminati i ricorsi contro l'ordinanza del TAR, che ha fatto retromarcia su una B a 22 squadra restituendo speranze per i ripescaggi. Questa mattina, però, la decisione del Consiglio di Stato di accogliere l'istanza della Lega B che cambia nuovamente orizzonte alla questione.

