© foto di Federico Gaetano

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juve Stabia al suo interno, a pagina 29, con questo titolo: "Appello ai tifosi". La squadra, ultima in classifica è in un momento di crisi, queste le parole del tecnico Caserta: "Nei momenti difficili la famiglia si unisce ancora di più e ognuno dà il proprio contributo per superare le avversità: è questo di cui abbiamo bisogno, che tutti, a partire dai tifosi, ci stiano vicini".