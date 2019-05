© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Spazio al posticipo della 37^ giornata di Serie B sulle pagine di Tuttosport. "Foggia tre punti speranza" titola il quotidiano sportivo per raccontare il successo per 1-0 dei Satanelli sul Perugia. In merito alla formazione di Alessandro Nesta si legge: "Gli umbri ora sono fuori dai playoff. L'obiettivo è battere la Cremonese".