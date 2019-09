© foto di Giacomo Morini

Contro il Cosenza è arrivata la terza vittoria consecutiva per il Benevento di Filippo Inzaghi. Un rendimento che è valso ai sanniti il primo posto in classifica in coabitazione con la neopromossa Entella. Alla porta, però, c'è il turno infrasettimanale contro il Pordenone. E Inzaghi non si fida. "Superpippo fa il pompiere. 'Torniamo a giocare bene'" è il titolo scelto sul momento dei campani da parte di Tuttosport che poi scrive: "Invita il Benevento a non guardare la classifica".