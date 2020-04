Tuttosport: "Tutti contro la C". Balata e Sibilia si scagliano contro la Lega Pro

vedi letture

Il tema dello scontro nato nelle ultime ore fra Serie B, C e LND tiene banco anche sulle pagine di Tuttosport. “Tutti contro la C” titola il quotidiano sportivo che poi scrive: “Balata: ‘Alla Lega Pro chiedo percorsi condivisi, intervenga Gravina’. Sibilia (LND): ‘La Serie C è in crisi e non può aumentare il numero delle società’. Bocciata anche la quarta promozione in B per sorteggio”.