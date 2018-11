Tuttosport: "Verona-Cremonese. Mandorlini, il ritorno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Verona-Cremonese. Mandorlini, il ritorno". Tuttosport sceglie questo titolo per aprire le pagine dedicate alla Serie B. Il tecnico grigiorosso ritrova i veneti, che portò dalla Serie C alla Serie A. È un ex rimpianto, scrive il quotidiano piemontese, che fa il punto anche sulle formazioni: Grosso ritrova Colombatto dopo la squalifica, ma anche Ryder Matos a pieno titolo. In casa Cremonese, lo stesso Mandorlini potrà contare dal primo minuto su Brighenti e Carretta.