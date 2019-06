© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è definitivamente completata la mappa della Serie B 2019/2020. Con la promozione del Trapani, infatti, si è definito il quadro delle venti partecipanti al prossimo torneo cadetto. In vista della prossima stagione il primo step è quello legato alla scelta del nuovo tecnico. Molte hanno già trovato una soluzione al rebus, mentre altre invece sono all'opera. Fra queste c'è il Benevento per il quale Cristian Bucchi è oramai il passato. Il tecnico è già approdato all'Empoli e tornerà al 'Vigorito' da avversario la prossima stagione. Al suo posto arriverà Filippo Inzaghi, reduce da una non felice avventura a Bologna. Per l'ufficialità del suo approdo al club sannita serve che SuperPippo risolva il suo contratto con la società di Saputo.