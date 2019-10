Vespe a rischio estinzione. A Trapani un test dal sapore di ultima spiaggia

© foto di Federico Gaetano

Sono numeri impietosi quelli che inchiodano la Juve Stabia all'ultimo posto in classifica con appena un punto. Cinque sconfitte su sei gare e un pareggio, quello che ha permesso di lasciare quota zero, in casa del Perugia e risalente a due settimane fa. Per il resto attacco sterile, con due sole reti messe a segno in sei match, e ben dodici incassante nello stesso intervallo di tempo (due di media a partita).

Adesso per le Vespe è stato indetto il ritiro per cercare di uscire da un avvio di stagione terribile che ha fatto scomparire tutto l'entusiasmo portato dalla promozione in Serie B dello scorso giugno.

Fabio Caserta sulla graticola? Normale con un rendimento del genere, ma molto dipenderà dal prossimo turno, con la trasferta in casa di un Trapani, anche'esso neopromosso e a tre soli punti di distanza.