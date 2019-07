Vespe pronte a pungere. Oltre a Castaldo occhi su Moncini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lavora ad un doppio innesto per il fronte offensivo la Juve Stabia di Fabio Caserta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le Vespe oltre al riportare al 'Menti' di Castellammare di Stabia Luigi Castaldo, ex bomber dell'Avellino nell'ultimo anno alla Casertana, starebbe lavorando alacremente per Gabriele Moncini, bomber di proprietà della SPAL che nella seconda parte della passata stagione si è fatto notare al Cittadella.