© foto di Federico Gaetano

In qualche modo, probabilmente dalla D, il Palermo ripartirà, e dietro potrebbe esserci l'attuale patron della Samp Massimo Ferrero. Che, nel caso, per la panchina, potrebbe ripartire da Giuseppe Iachini, che sull'eventualità, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha così parlato:

"Non nego che qualche voce all’orecchio mi sia arrivata soprattutto sul fatto che Ferrero voglia prendere la società per accompagnarla in A. Sono ancora libero, ho avuto proposte da squadre di A e di B, e anche dall'estero. Ho rifiutato. Però Palermo è sempre Palermo. Non è una questione di categoria o di sentirsi o meno da D. Contano i programmi. In casi del genere, si parla, si esamina la situazione e si decide. Una piazza come questa ha qualcosa in più rispetto a tante altre".