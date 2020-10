Ibrahimovic verso il rinnovo con il Milan. Il Monza deve dire addio al sogno

Stefano Pioli è stato chiaro: il Milan sta lavorando a dei rinnovi, e tra questi figura ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Quattro gol in quattro partite, leadership indiscussa nello spogliatoio: una pedina che i rossoneri non possono permettersi di perdere.

Con il Monza che quindi, come ricorda monza-news.it, dovrà mettersi l'animo in pace: il club brianzolo aveva inserito l'attaccante tra i possibili nomi per l'organico del prossimo anno qualora fosse stata Serie A, ma l'eventuale - e pare imminente - rinnovo con il Milan chiude ogni spiraglio. Al netto di quello che sarà il futuro dei biancorossi.