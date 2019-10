© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perugia-Pisa non era solo la gara inaugurale della 7^ giornata del campionato di Seri B, ma anche il confronto tra Pietro Iemmello e Michele Marconi, i due attaccanti che guidano la classifica marcatori di Serie B.

Fino al fischio di inizio del confronto, era il pisano Marconi a svettare sui colleghi, con 7 reti siglate, ma con la gara del "Curi", il classe '89 è stato raggiunto proprio da Iemmello, che di gol ne aveva siglati 6: è stato infatti l'ex Foggia a decidere il match, con una colpo di testa che non solo è valso l'aggancio al primo posto della classifica marcatori della serie Cadetta, ma ha anche consegnato tre punti al Grifo che ha per il momento agganciato l'Empoli... in vetta alla graduatoria.

Con le restanti gare di B, che si giocheranno tra questo pomeriggio di sabato 5 ottobre e domani, ci sarà un chiaro più completo del tutto.