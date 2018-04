Il Bari si gode la strana coppia Cissè-Nenè

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un lunghissimo digiuno, dovuto anche alla poca continuità trovata nello scacchiere di Fabio Grosso gli attaccanti Karamoko Cissè e Nenè hanno preso in spalla il Bari per trascinarlo verso le prime posizioni. I due infatti sono andati a segno nella stessa gara in due delle ultime tre gare e ora il club pugliese si gode questa strana coppia che può rappresentare l'arma in più in questo finale di stagione. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.