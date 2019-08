Il Bari supera una brutta Salernitana e si aggiudica il triangolare

In occasione del Torneo del Centenario, organizzato dall'U.S. Salernitana 1919, in ricordo di Carmine Rinaldi, storico tifoso granata, meglio conosciuto come il Siberiano, la Salernitana ospite allo stadio Arechi le tifoserie gemellate di Bari e Reggina. A vincere il triangolare sarà la squadra di Luigi De Laurentis (Bari), presente in tribuna insieme a papà Aurelio, che ha battuto ai rigori la Reggina e vinto contro la Salernitana. La squadra del presidente Lotito, assente ingiustificato insieme al co-patron Mezzaroma, terminerà seconda battendo ai rigori la Reggina. Il primo incontro vede sfidarsi Bari e Reggina. Durante la partita, non si vedono molte azioni interessanti, a parte rare eccezioni. Al 9' la conclusione di Bellomo della Reggina viene respinta da Frattali. Al 21' ci riprova Bellomo, ma da calcio di punizione scheggia la traversa. Al 31' Neglia del Bari conclude da punizione, ma la sfera viene respinta. Al 34' ci riprova Neglia: sfera bloccata da Guarna. Al 38' il tiro da punizione di Reginaldo viene respinto. Al 45' Neglia fa terminare la palla sopra la traversa, di poco. Nel corso dei rigori, il Bari vince 4-2.

Nel secondo match si affrontano Salernitana e Bari: i biancorossi vanno segno all'11 con Scavone, che firma l'1-0 biancorosso. Al 21' Maistro fa un tentativo, ma ottiene solo un corner. Al 29' la conclusione di Di Tacchio finisce tra le braccia di Frattali. Al 41' Antenucci mette a sedere Micai, ma poi sbaglia a porta vuota. Al termine dell'incontro, i biancorossi si aggiudicano matematicamente la manifestazione ed il relativo trofeo.

L'ultima partita vede di fronte Salernitana e Reggina. Al 7' un tocco col braccio di Zibert regala un rigore alla Salernitana. Lo batte Calaiò, che sbaglia, ma segna sulla ribattuta. Al 12' Vannucchi respinge il tiro di Marino. Al 13' si registra il pareggio reggino con Doumbia. Al 17' una conclusione dalla distanza di Marchi non ha successo. I reggini ci riprovano al 20' ma senza ottenere quanto sperato. Al 30' conclude Firenze, con la palla respinta in corner. Al 34' un tiro dalla distanza del reggino Kirwnan non ha successo. Al 38' è il turno di Calaiò, ma fallisce. Al 41', dopo il vantaggio sfiorato con Djuric, la Salernitana conquista un corner dal quale emerge un tentativo di contropiede dei reggini, che si chiude con la conclusione di Marino, che finisce alle stelle. Al 48' Doumbia si scontra con Vannucchi, e per poco la palla non finisce in rete. Successivamente, ai calci di rigore, la Salernitana va in gol con Kiyine, Firenze ed Odjer. La Reggina invece sbaglia in tre occasioni con Doumbia, Salandria e Corazza. I campani si aggiudicano cosi il secondo posto della competizione tra i fischi del proprio pubblico, ancora una volta deluso per lo scarso rendimento della squadra.

BARI-REGGINA 4-2 (dcr)

BARI (4-3-3): Frattali 6; Corsinelli 6, Di Cesare 6, Sabbione 5,5, Costa 6; Bolzoni 6, Hamlili 6, Feola 6; Terrani 6, Simeri 6, Neglia 6. In panchina: Liso, Marfella, Folorunsho, Antenucci, Cascione, Kupisz, Perrotta, Berra, D’Ursi, Scavone. Allenatore: Cornacchini 6

ARBITRO: Miele di Nola 6

REGGINA (3-4-1-2): Guarna 5,5; Loiacono 5,5, Bertoncini 6, Rossi 6; Kirwan 6, De Rose 6, Bianchi 6, Bresciani 6; Sounas 6; Bellomo 6, Reginaldo 6. In panchina: Farroni, Marchi, Zibert, Salandria, Redolfi, Marino, Paolucci, Corazza, Doumbia, Nemia, Lofaro, Suraci. Allenatore: Toscano 6.

NOTE. Spettatori: 4068. Angoli: 1-4

SALERNITANA-BARI 0-1

SALERNITANA (3-5-2): Micai 6, Karo 4,5, Billong 5, Migliorini 6; Cicerelli 5,5 (28' Pucino 6), Firenze 5,5, Di Tacchio 6, Maistro 5, Kiyine 5; Jallow 5,5, Giannetti 5. A disposizione: Vannucchi, Odjer, Calaiò, Djuric, Morrone, Russo, Carillo. Allenatore: Ventura 4.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore 6

BARI (4-3-3): Frattali 6, Berra 6, Di Cesare 6 (22' Sabbione 5,5), Perrotta 6, Costa 6; Folorunsho 6, Hamlili 6, D’Ursi 6 (34' Terrani sv); Kupisz 6, Antenucci 6, Scavone 7. A disposizione: Liso, Marfella, Bolzoni, Simeri, Neglia, Corsinelli, Cascione, Feola. Allenatore: Cornacchini 6,5.

RETE: 11' Scavone (B)

NOTE. Spettatori: 4068. Ammoniti: Hamlili(B), Sabbione (B). Angoli: 1-5. Recupero: 2'

SALERNITANA-REGGINA 1-1 (4-2 d.c.r.)

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi 6,5; Migliorini 6 (44' Karo sv), Billong 5, Carillo 5; Pucino 6, Maistro 5 (25' Firenze 6), Di Tacchio 6 (40' Morrone sv), Odjer 6, Kiyine 5; Calaiò 6, Djuric 5. In panchina: Micai, Jallow, Russo, Billong, Giannetti. Allenatore: Ventura 5.

ARBITRO: Miele di Nola 6,5

REGGINA (3-5-2): Guarna 6; Redolfi 6, Marchi 6, Marino 6; Kirwan 6, Salandria 6, Paolucci 6, Zibert 5,5, Bresciani 6; Corazza 6, Doumbia 6,5.

In panchina: Farroni, Loiacono, Rossi, De Rose, Bertoncini, Bianchi, Sounas, Bellomo, Reginaldo, Nemia, Lofaro, Suraci. Allenatore: Toscano 6.

RETI: 8' pt Calaiò (S), 13' Doumbia (R)

NOTE. Angoli: 2-1. Recupero: 2'.