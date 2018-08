Il Benevento rimonta tre gol. Col Lecce è pari spettacolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gol, spettacolo ed emozioni al Vigorito nel posticipo di Serie B fra Benevento e Lecce. Primo tempo piuttosto equilibrato chiuso dai salentini in vantaggio per 1-0 grazie a un bel gol dalla distanza di Mancosu servito da Falco. Nella ripresa invece succede tutto e il contrario di tutto con i salentini che sembrano mandare ko i sanniti con un uno-due micidiale poco prima dell'ora di gioco: prima è l'ex Falco a battere Puggioni, poi è l'esterno Fiamozzi a sorprendere il portiere ex Samp con un tiro-cross (più cross che tiro in realtà) che si infila sotto il sette. Sembra la fine per la squadra di Bucchi che però riesce in un'impresa non da tutti: Volta sugli sviluppi di un corner accorcia le distanze quando mancano 20 minuti alla fine e dà la scossa al Benevento che nel finale trova altre due reti. All'81° il neoentrato Ricci sfrutta un cross di Di Chiara per battere da pochi passi Vigorito, mentre a tre dalla fine ci pensa il bomber Coda dagli undici metri – fallo di Meccariello su Asencio – a realizzare il gol del definitivo 3-3.