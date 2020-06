Il Benevento torna in A, Inzaghi mattatore della festa guida i cori nello spogliatoio

Il Benevento conquista la promozione in Serie A dopo la vittoria di questa sera per 1-0 contro la Juve Stabia. E' festa grande per il club campano e Filippo Inzaghi è l'anima della festa negli spogliatoi. "Tanto già lo so, gioco all'Olimpico!" è il coro che risuona tra canti e abbracci coi giocatori.