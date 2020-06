Il Benevento torna in A. Tutti i record della Strega nel campionato di Serie B

La vittoria del Benevento sul campo dell'Empoli è solo l'ultima di una stagione vissuta da dominatrice assoluta del campionato di Serie B da parte della formazione allenata da Filippo Inzaghi. Un dominio evidenziato dalle statistiche messe in archivio dalla formazione sannita nel corso della stagione 2019/2020.

Iniziando dai punti conquistati con i tre ottenuti al Vigorito questa sera il computo totale di Insigne&C. sale a quota 76, uovo record di punti nel campionato di Serie B a 20 squadre nell'era dei tre punti. Il precedente risaliva al Como 2001/2002 che ne mise a referto 74.

Il Benevento è promosso in Serie A con 7 giornate d'anticipo 👏

Un campionato dominato dall'inizio alla fine 🔝#SerieB #DAZN pic.twitter.com/l0dh8UGLdJ — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 29, 2020

Sul fronte delle vittorie sono addirittura due il numero di primati conquistati. Il primo è quello di vittorie consecutive in campionato: otto. I sanniti hanno raggiunto in vetta a questa speciale classifica la Cremonese 1992/1993, l'Hellas Verona 1998/1999 e il Torino 2000-2001. L'altro invece riguarda il nuovo record di vittorie consecutive in trasferta (9) in cadetteria. Il precedente era targato Palermo 2013/2014 (8)

A completare il quadro della stagione del Benevento di Inzaghi c'è il paragone con la Juventus della stagione 2006/2007, nell'unico campionato di Serie B affrontato dai bianconeri. Alla 30^ giornata di quella stagione la squadra allora allenata da Didier Deschamps aveva raccolto 59 punti, figli di 20 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. I sanniti, ad oggi, ne hanno ben 16 in più. Niente male questa Strega che vola verso la Serie A.