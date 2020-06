Il Benevento torna in A. Vigorito: "Abbiamo vinto insieme. Città, società, giocatori e tifosi"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito a Sky Sport ha parlato della promozione in Serie A arrivata nella serata di oggi: “Non potevamo aspettarci di meglio, una partita sofferta che è però la partita dell’anno. Abbiamo voluto fortemente questa promozione e l’abbiamo ottenuta. Inzaghi è stato il motore di uno staff di grande livelli che ho avuto l’onore di avere al fianco, un altro protagonista è Pasquale Foggia che ha vinto la Serie A dopo due anni. - conclude Vigorito - Ho detto che saremmo tornati anche se non sapevo quando, ma a settembre avevo detto che avremmo vinto assieme e stasera non va fatto il nome di nessuno, abbiamo vinto insieme: la città, i tifosi, i giocatori e la dirigenza. E ora assieme dobbiamo lavorare per la prossima stagione”.