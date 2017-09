Il bilancio del mercato - Bari, attacco stellare. Ma manca un centrale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal mercato è uscito fuori un Bari molto diverso rispetto a un anno fa. In panchina è arrivato un giovane come Fabio Grosso a cui la società ha affidato una squadra dai valori importanti e con un giusto mix fra giovani ed esperti. In difesa sono arrivati Riccardo Fiamozzi e Salvatore D'Elia, mentre nel reparto centrale manca un quarto centrale dopo le partenze di Masi e Moras, con Luca Marrone che però potrebbe essere utilizzato in quella zona del campo. A centrocampo la coperta invece è lunga con Andres Tello in rampa di lancio e Jacopo Petriccione che può tornare utile nelle rotazioni.

In avanti c'è l'imbarazzo della scelta sia che si giochi a tre sia che si giochi con una punta centrale e tre rifinitori: a Floro Flores si sono aggiunti Nenè e Libor Kozak, con Karamoko Cissé che può agire anche più largo entrando in competizione con i vari Improta, Galano e Simone Iocolano. Un attacco di grandissimo livello per la categoria che dovrà trascinare la squadra verso i successi che alla piazza mancano ormai da troppo tempo.

Probabile Formazione - (4-2-3-1): Micai; FIAMOZZI, Tonucci, GYOMBER, D'ELIA; Salzano, BUSELLATO; Galano, Brienza, CISSE; KOZAK. Allenatore: GROSSO.