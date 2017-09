Il bilancio del mercato - Brescia, difesa solida. Attacco da rivedere

Anche il Brescia è una delle squadre che esce maggiormente rivoluzionata da questo mercato estivo e non poteva essere diversamente specialmente dopo l'arrivo di Massimo Cellino alla presidenza. Davanti a Minelli sono arrivati giocatori d'esperienza come Daniele Gastaldello e Alessandro Longhi e giovani con esperienza in Serie B come Mauro Coppolaro, Ricardo Bagadur oltre a Biagio Meccariello. In mezzo trattenuto Dimitri Bisoli, richiesto da diversi club di Serie A, è tornato Alessandro Martinelli e arrivato un giocane interessante come Machin. Federico Furlan può essere una freccia in più all'arco di mister Boscaglia.

Davanti però ci si aggrappa sempre al capitano Andrea Caracciolo con le conferme di Ferrante e Torregrossa e l'arrivo dei giovani Rigoberto Rivas e Matteo Cortesi. Luca Cattaneo, fra i migliori della passata stagione in Lega Pro col Pordenone, sembra invece non trovare la giusta collocazione tattica come dimostrano i tentativi di cederlo nelle ultime ore di mercato. Lautaro Rinaldi invece rappresenta una scommessa.

Probabile Formazione - (3-5-2): Minelli; MECCARIELLO, GASTELDELLO, BAGADUR; FURLAN, MACHIN, Bisoli, Ndoj, LONGHI; Caracciolo, TORREGROSSA. Allenatore: BOSCAGLIA.