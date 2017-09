Il bilancio del mercato - Cittadella, sulla strada della continuità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se, come abbiamo visto e vedremo tante squadre di Serie B hanno rivoluzionato i propri organici il Cittadella ha scelto la strada della continuità con qualche innesto mirato in una rosa che tanto bene aveva fatto. Il reparto maggiormente rinforzato è stato la difesa con gli arrivi di Enrico Pezzi a sinistra, Davide Adorni e Agostino Camigliano al centro.

In mezzo al campo è rimasto tutto immutato con un solo arrivo come Andrea Settembrini e la conferma di tutti gli altri, mentre Nicolas Siega potrebbe rappresentare una risorsa per la sua duttilità. In avanti trattenuto Andrea Arrighini si sono aggiunti alle rotazioni Christian Kouamé e Giulio Bizzotto. Un mercato ragionato, senza colpi a effetto, come del resto la società veneta ci ha insegnato in questi anni, per puntare alla salvezza e magari stupire ancora.

Probabile Formazione - (3-4-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, ADORNI, PEZZI; Lora, Iori, Chiaretti; Schenetti; Litteri, KOUAME'. Allenatore: Venturato.